خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم الرمضاني لعام 2025، مشاركة عدد كبير من المسلسلات التي تتنافس على جذب الجمهور بعضها ينطلق عرضه مع بداية شهر مارس والبعض الآخر في النصف الثاني من الشهر.

وتتنوع الأعمال المتنافسة بين مسلسلات كوميدية، واجتماعية، وأكشن، وشعبية، وصعيدية، وإثارة وتشويق، وتدور الأحداث في عدد منها خلال 30 حلقة، وفي عدد آخر في 15 حلقة فقط، وفي السطور التالية، نستعرض الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.

العتاولة 2

ينتظر الجمهور انطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل العتاولة بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول في رمضان 2024، ويشاهدونه على مجموعة قنوات MBC، بينها قناة MBC مصر، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

"العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، ومجموعة كبيرة من النجوم.

أشغال شقة جدا

تعرض مجموعة قنوات MBC الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، ويحمل اسم "أشغال شقة جدا"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، في رمضان 2024.

"أشغال شقة جدا" تقع أحداثه في 15 حلقة، تأليف شيرين وخالد دياب، بطولة هشام ماجد، مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، ومشاركة عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

المداح- أسطورة العهد

يواصل صابر المداح حكاياته ومغامراته في 30 حلقة، بالجزء الخامس من مسلسل "المداح أسطورة العهد"، ويُعرض على مجموعة قنوات MBC.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

فهد البطل

من الأعمال التي تقع أحداثها في 30 حلقة، وتدور في إطار شعبي أكشن، يُعرض على قنوات: الحياة، ON.

"فهد البطل" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، صفوة.

حكيم باشا

يعيدنا مسلسل حكيم باشا للمسلسلات الصعيدية، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ويُعرض على قناة CBC.

"حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي.

شهادة معاملة أطفال

يعود الفنان محمد هنيدي لجمهوره في رمضان 2025 بمسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي من المقرر عرضه على قناتي CBC وDMC.

شهادة معاملة أطفال تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد هنيدي، سماء إبراهيم، نهى عابدين، صبري فواز، وليد فواز، خالد أنور.

كامل العدد ++

في الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد يتابع الجمهور حكايات بيت العيلة، ومشاكل الأطفال في مراحل عمرية مختلفة، ويُعرض على قناة ON.

"كامل العدد ++" تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، إسعاد يونس.

ولاد الشمس

تجربة شبابية جديدة ينتظرها الجمهور ويتوقعون لها نجاحا كبيرا، هو مسلسل ولاد الشمس، الذي من المقرر عرضه على قنوات: ON وCBC وDMC.

"ولاد الشمس" تأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبدالسلام، بطولة طه دسوقي، أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، وغادة طلعت.

جودر 2

يشاهد الجمهور في رمضان المُقبل حكاية جودر، في الموسم الثاني من ألف ليلة وليلة، وتدور الأحداث في 15 حلقة، على قناة ON.

"جودر 2" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، ونور، جيهان الشماشرجري، تارا عماد، غادة طلعت ومجموعة كبيرة من الفنانين.

حسبة عمري

بمسلسل كوميدي يحمل عنوان "حسبة عمري" تشارك الفنانة روجينا في السباق الرمضاني، ويُعرض العمل على قناة CBC.

"حسبة عمري" تأليف محمود عزت، إخراج مي ممدوح، بطولة روجينا، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، محمود البزاوي، محمد رضوان، نادين.

عقبال عندكوا

يعود الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم للمنافسة بعمل مشترك في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل "عقبال عندكوا"، المقرر عرضه على قناة CBC وقناة ON.

"عقبال عندكوا" تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل، بطولة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد.

الكابتن

يقدم الفنان أكرم حسني في رمضان 2025 مسلسل الكابتن، ويُعرض على قناة DMC.

الكابتن قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، ميمي جمال، أحمد الرافعي، رحمة أحمد فرج.

وتقابل حبيب

بعد غيابها العام الماضي، تعود النجمة ياسمين عبدالعزيز لجمهورها في رمضان 2025، بمسلسل "وتقابل حبيب" ويُعرض على قناة DMC.

"وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، رشوان توفيق.

الغاوي

يغير النجم أحمد مكي ثوب الكبير وحزلقوم وجوني ويشارك في دراما رمضان بعمل جديد يحمل اسم الغاوي، ويُعرض على إحدى قنوات المتحدة.

"الغاوي" تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل.

شباب امرأة

تعيد النجمة غادة عبدالرازق تقديم قصة "شباب امرأة" الذي سبق وقدمتها النجمة تحية كاريوكا والنجم شكري سرحان في السينما، ويُعرض العمل على قناة النهار.

"شباب امرأة" سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، يوسف عمر، محمد محمود، عمرو وهبة، طارق النهري، جوري بكر، محمود حافظ.

عايشة الدور

تقدم النجمة دنيا سمير غانم مسلسل عايشة الدور المكون من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويُعرض على قناة ON.

"عايشة الدور" تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، بطولة دنيا سمير غانم، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، محمد ثروت، فدوى عابد، أميرة أديب.

النص

يعود الفنان أحمد أمين بالزمن في أحداث مسلسله الرمضاني "النص"، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويشاهده الجمهور على قناة ON.

"النص" تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، وجيه صبري، إخراج حسام علي، بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، دنيا سامي، صدقي صخر، عبدالرحمن محمد.

منتهي الصلاحية

تعرض قناة MBC مصر مسلسل منتهي الصلاحية في رمضان 2025، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

منتهي الصلاحية تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، تامر نبيل، حسن مالك.

سيد الناس

في 30 حلقة تدور أحداث مسلسل سيد الناس في إطار شعبي، ويلعب بطولة العمل الفنان عمرو سعد، ويُعرض على قناة MBC مصر.

"سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم.

إش إش

وتقدم الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" ضمن خريطة رمضان، ويُعرض على قناة MBC مصر.

"إش إش" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، إدوارد، دينا، انتصار، شيماء سيف.

الشرنقة

يُعرض مسلسل الشرنقة على منصة واتش إت – watch it وتدور أحداثه في 15 حلقة.

مسلسل "الشرنقة" من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب، بطولة أحمد داود، سارة أبي كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبدالله، محمد عبده، ياسر عزت.

إخواتي

تعرض قناة DMC مسلسل إخواتي، وهو من الأعمال التي تأتي ضمن قائمة البطولات النسائية في رمضان 2025.

"إخواتي" تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، بطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح.

ظلم المصطبة

يشاهد الجمهور مسلسل ظلم المصطبة على قناة الحياة وقناة DMC وتدور الأحداث في 15 حلقة.

"ظلم المصطبة" تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، إخراج هاني خليفة، بطولة إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، ريهام عبدالغفور، بسمة، أحمد عزمي، دياب.

قلبي ومفتاحه

تعرض قناة ON مسلسل قلبي ومفتاحه والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

"قلبي ومفتاحه" تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة مي عز الدين، آسر ياسين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح.

نص الشعب اسمه محمد

تعرض قناة MBC مصر مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

"نص الشعب اسمه محمد" تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة عصام عمر، مايان السيد، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، هاجر السراج.

لام شمسية

ويشاهد الجمهور مسلسل لام شمسية على قناة DMC، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال 15 حلقة.

"لام شمسية" تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي.

80 باكو

وتتضمن خريطة قناة MBC مصر مسلسل 80 باكو، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي على مدار 15 حلقة.

80 باكو تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس، بطولة هدى المفتي، محمود يسري، رحمة أحمد فرج، انتصار، دنيا سامي، إنعام سالوسة، محمد لطفي.

قهوة المحطة

تحقيق مثير يحاول الوصول لحل لغز جريمة غامضة، هذا ما سيشاهده الجمهور في مسلسل قهوة المحطة المقرر عرضه في رمضان على قناتي CBC وON.

"قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، أحمد غزي، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من النجوم.

أثينا

عبر قناة روتانا دراما وشاشات المتحدة، يشاهد الجمهور حكاية مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج.

مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، محمود قابيل، تامر هاشم، نبيل عيسى، من تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

الحلانجي

يشارك النجم محمد رجب في دراما رمضان ويقدم مسلسل الحلانجي ومن المقرر عرضه على قناة النهار.

"الحلانجي" تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، محمود قابيل، إيناس النجار.

في لحظة

تعرض منصة TOD مسلسل في لحظة في شهر مارس المُقبل ضمن خريطتها الرمضانية لعام 2025.

"في لحظة" من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويضم نخبة من النجوم: أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.

الأميرة – ضل حيطة

تشارك الفنانة ياسمين صبري بمسلسل الأميرة- ضل حيطة في رمضان 2025، ويُعرض على شبكة قنوات أبو ظبي.

مسلسل "الأميرة" مكون من 15 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

أهل الخطايا

تعرض قناة النهار مسلسل "أهل الخطايا" للنجم جمال سليمان، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

مسلسل "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، ولاء الشريف، أشرف زكي، عبير منير، وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

حياة أو موت

تشارك النجمة حنان مطاوع في رمضان 2025 بمسلسل حياة أو موت، والذي من المقرر عرضه على شاشة قناة النهار.

"حياة أو موت" تتكون أحداثه من 15 حلقة، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.

قلع الحجر- قبايل الصخرة

ويشاهد الجمهور الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر، بعنوان قبايل الصخرة على شاشة قناة النهار.

المسلسل تأليف أحمد وفدي، إخراج حسني صالح، بطولة محمد رياض، أحمد سلامة، منى عبدالغني، نشوى مصطفى.