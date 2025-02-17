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رمضان 2025.. رامز جلال ينشر أول "بوستر" لبرنامج المقالب ويكشف عن اسمه

07:13 م الإثنين 17 فبراير 2025
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كتبت- منى الموجي:

كشف النجم رامز جلال عن الملصق الدعائي الأول "البوستر" لبرنامج المقالب الذي يقدمه ضمن خريطة رمضان 2025، على قناة MBC مصر، كما اعتاد السنوات الماضية، إذ أصبح ضيفا دائمًا على الجمهور وقت الفطار بمقالبه في نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

ونشر رامز "البوستر" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتوا طيبين".

وتابع "بعون الله رامز إيلون مصر.. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان".

جدير بالذكر أن رامز قدم العام الماضي رمضان 2024 على قناة MBC مصر، برنامج للمقالب استضاف خلاله عددا كبيرا من نجوم ونجمات الفن، بينهم: طارق لطفي، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد السقا، محمد رياض، باسم سمرة، يسرا اللوزي، آية سماحة، حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح.

رمضان 2025 رامز جلال MBC مصر رامز إيلون مصر برنامج المقالب
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