محمد نجاتي يتعرض لحادث سير بسيارته (التفاصيل)

كتبت- نوران أسامة:

تعرض الفنان محمد نجاتي، لحادث سير بسيارته بطريق بور سعيد الصحراوي خلال عودته إلى القاهرة.

وتسبب الحادث في تهشم سيارته بالجزء الأمامي، ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه لبعض الكدمات.

يذكر أن، محمد نجاتي يشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا".

تدور أحداث مسلسل "حكيم باشا" في إطار صعيدي درامي، حول قصة حياة حكيم باشا ويجسده الفنان مصطفى شعبان الذي يقدم من خلاله شخصية الصعيدي لأول مرة، ويستعرض رحلته في تجارة الآثار، والتي تكون سببًا في دخوله بالعديد من الصراعات، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

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