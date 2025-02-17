إعلان

محمد نجاتي يتعرض لحادث سير بسيارته (التفاصيل)

05:44 م الإثنين 17 فبراير 2025

محمد نجاتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

تعرض الفنان محمد نجاتي، لحادث سير بسيارته بطريق بور سعيد الصحراوي خلال عودته إلى القاهرة.

وتسبب الحادث في تهشم سيارته بالجزء الأمامي، ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه لبعض الكدمات.

يذكر أن، محمد نجاتي يشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا".

تدور أحداث مسلسل "حكيم باشا" في إطار صعيدي درامي، حول قصة حياة حكيم باشا ويجسده الفنان مصطفى شعبان الذي يقدم من خلاله شخصية الصعيدي لأول مرة، ويستعرض رحلته في تجارة الآثار، والتي تكون سببًا في دخوله بالعديد من الصراعات، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضا:
بـ"الحجاب".. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور: "أجنبية بالعباية" (صور)

شاكيرا تلغي حفلها في ليما لهذا السبب

محمد نجاتي حادث سير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| أول تعليق علني لملك الأردن عن التهجير بعد لقاء ترامب: "25 سنة بقول كلا"
بعد تبادل لإطلاق النار امتد ليومين.. مصرع "مسجل العفادرة" و4 من أعوانه في أسيوط