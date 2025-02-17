أول تعليق من عصام صاصا بعد الإفراج عنه

كتب - معتز عباس:

وجه مؤدي المهرجانات الشعبية عصام صاصا رسالة إلى متابعيه، عقب الإفراج عنه، بعد قضاء مدة عقوبته في واقعة "المخدرات"، والدهس.

ونشر صاصا صورته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "وحشتوني".

View this post on Instagram A post shared by S A S A | صاصا (@3ssam_sasa_official)

وغادر مؤدي المهرجانات "عصام صاصا" قسم شرطة الطالبية بالجيزة، بعدما أنهى كافة الإجراءات القانونية، وذلك بعدما أخلت النيابة العامة بالجيزة سبيله عقب عرضه على رئيس النيابة، بعدما رحلّته قوات الأمن إلى مقر النيابة جراء قضاء مدة عقوبته في واقعة "المخدرات"، والدهس.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات "عصام صاصا"، بعد تقديم المستندات التي تفيد تسديده 5 غرامات مالية، وذلك عقب قضاء فترة عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر.

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، الذي أصدر أغاني "سامع كلاب بتنبح"، و"الدنيا قاسية"، عقب صدور الحكم بحبسه 6 شهور، دخل المنافسة على فئات أفضل فنان، وفنان المهرجانات الأول مع المطرب رضا البحراوي بعد تصدر أغنية "ع الدوغري" قوائم أعلى 50 مهرجان.

اقرأ أيضا..

محمد نجاتي يتعرض لحادث سير بسيارته (التفاصيل)



تغريم المخرج محمد سامي 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب



