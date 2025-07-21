بالصور| حفل فؤاد ومنيب كامل العدد في صيف الأوبرا 2025

كتبت- منى الموجي:

يواصل المهرجان الصيفي الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، فعاليات دورته هذا العام، وأقيم أمس الأحد 20 يوليو حفلا كامل العدد، عاد من خلاله الثنائي محمد فؤاد (بيانو) وأحمد منيب (كمان) لنسج خيوط الموسيقى وسط حشد من جمهور صيف الأوبرا 2025 على المسرح المكشوف، واستضافا المنشد مصطفى مهلل والمؤلف خالد الكمار .

وتضمن برنامج الحفل: العاصفة، فقط في الذاكرة، عتاب، تيرا، آخر الليل، ألبوم صور، أغنية للروح، بريك، نوستالجيا، ما بعد الألم، فقد، صندوق الموسيقى، وحدك، ضحكة. كما قدم الموسيقار خالد الكمار معزوفة بعنوان زهرة وأنشد مصطفى مهلل مناجاة .

فؤاد ومنيب بدأت قصتهما عام 2015 في ألمانيا، حيث التقى الطبيب وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان أحمد منيب ومنذ تلك اللحظة، اندمجت موهبتهما الفطرية مع الدراسة الأكاديمية لتخلق شراكة فنية مميزة أعادت صياغة الموسيقى المصرية المعاصرة في شكل خاص بهما .