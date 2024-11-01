أسماء جلال بالأحمر الجريء في ختام الجونة.. "اتلبس مرتين قبل كدا"

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

لفتت الفنانة أسماء جلال الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بإطلالة جريئة باللون الأحمر، حملت توقيع المصمم اللبناني طوني ورد TONY WARD من مجموعة خريف 2024-2025.

الفستان مصنوع من الشيفون والأورجانزا يتميز بخفة وانسيابية، مع تصميم يتضمن فتحة عنق عالية وقصة بدون أكمام، مما يبرز رشاقة الجسم.

أهم ما يميز هذا الفستان هو الشق الجانبي العلوي الذي يضفي لمسة من الجرأة على التصميم، إلى جانب ذيل طويل يعزز الإطلالة الدراماتيكية ويجعل الفستان مثاليًا للسجادة الحمراء وجلسات التصوير.

سعر الفستان

دار أزياء Tony Ward، وضحت في تصريح لموقع مصراوي، أن سعر الفستان الذي ارتدته النجمة أسماء جلال، خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي بلغ 8500 دولار، وهو ما يعادل تقريبًا 282,800 جنيه.

ماغي بو غصن بنفس الإطلالة

ولم تكن أسماء جلال الأولى في اختيار هذا الفستان الأيقوني؛ فقد سبق وظهرت به الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن خلال جلسة تصوير لمجلة Vogue في يناير 2024.

عارضة الأزياء Tigting lai

كما ارتدته تينغتينغ لاي، البلوجر وعارضة الأزياء الألمانية ذات الأصول الآسيوية، خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام.

واختارت "لاي" تنسيقه مع أقراط ماسية متدلية وتسريحة شعر منسدلة، لتبرز بساطة وجاذبية التصميم.

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