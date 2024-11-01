مهرجان الجونة

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إطلالة ملكية جريئة.. 11 صورة لـ نسرين طافش في ختام الجونة السينمائي

08:30 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش تتألق في مهرجان الجونة
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش بفستان جذاب
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش بإطلالة ملكية في الجونة
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش بإطلالة جذابة في الجونة
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش بإطلالة ساحرة في الجونة
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش تخطف الأنظار في الجونة
  • عرض 11 صورة
    فستان نسرين طافش في الجونة
  • عرض 11 صورة
    إطلالة نسرين طافش في ختام الجونة
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نسرين طافش، خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة جريئة.

وتألقت "نسرين" بفستان طويل بقصة الكب باللون البيج وبفتحة ساق جريئة وأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

نسرين طافش في الجونة طلالة نسرين طافش تام الجونة هرجان الجونة
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