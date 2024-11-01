إطلالة ملكية جريئة.. 11 صورة لـ نسرين طافش في ختام الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نسرين طافش، خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة جريئة.

وتألقت "نسرين" بفستان طويل بقصة الكب باللون البيج وبفتحة ساق جريئة وأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.