20 صورة.. ناقد موضة يعلق على إطلالات نجلاء بدر في الجونة- من الأجمل؟

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، ظهرت نجلاء بفستان لفت الأنظار، إلا أن ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل انتقد جزءا من تصميم الفستان، معتبرا أن شكل "التل" عند منطقة الصدر لم يكن موفقا وأثر سلبا على الإطلالة.

وعلى النقيض، حظيت إطلالة نجلاء في اليوم الثاني من المهرجان بإشادة من ناقد الموضة معتبرا أنه أجمل إطلالتها، حيث ارتدت فستانا أسود أنيقا أبرز جمال قوامها ولون بشرتها، كما اعتمدت مكياجا ومجوهرات متناسقة أكملت إطلالتها الأنيقة.



تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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