مهرجان الجونة

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20 صورة.. ناقد موضة يعلق على إطلالات نجلاء بدر في الجونة- من الأجمل؟

04:01 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    قصة فستان نجلاء بدر
  • عرض 20 صورة
    إفتتاح الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    إطلالة نجلاء بدر
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر في افتتاح الجونة
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    قصة مختلفة لفستان نجلاء بدر
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    قصة الجزء العلوي من فستان نجلاء بدر
  • عرض 20 صورة
    باللون الأسود نجلاء تتألق في الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة نجلاء بالأسود في الجونة
  • عرض 20 صورة
    بازرع مكشوفة نجلاء بدر على الريد مكاربت
  • عرض 20 صورة
    بفتحة ساق جريئة فستان نجلاء بدر
  • عرض 20 صورة
    الاسود والفضي يزين فستان نجلاء بدر
  • عرض 20 صورة
    إطلالة نجلاء بدر في الجونة
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 20 صورة
    إطلالات الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    بفستان سك نجلاء بدر تظهر على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر على السجادة الحمراء
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كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، ظهرت نجلاء بفستان لفت الأنظار، إلا أن ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل انتقد جزءا من تصميم الفستان، معتبرا أن شكل "التل" عند منطقة الصدر لم يكن موفقا وأثر سلبا على الإطلالة.

وعلى النقيض، حظيت إطلالة نجلاء في اليوم الثاني من المهرجان بإشادة من ناقد الموضة معتبرا أنه أجمل إطلالتها، حيث ارتدت فستانا أسود أنيقا أبرز جمال قوامها ولون بشرتها، كما اعتمدت مكياجا ومجوهرات متناسقة أكملت إطلالتها الأنيقة.


تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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