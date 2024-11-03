نسرين طافش: فستان أسماء جلال خطير.. نجمات الجونة تختارن هذه الإطلالات الأجمل

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي تألقا كبيرا للنجمات على السجادة الحمراء، حيث تنافسن بأزياء فاخرة ومجوهرات مبهرة.

وفي هذا الصدد، كشفت عدد من النجمات عن إطلالات زميلاتهن التي نالت إعجابهن، وذلك خلال إحدى اللقاءات.

نسرين طافش

أبدت الفنانة نسرين طافش إعجابها الواضح بمجموعة من الإطلالات، فاختارت أروى جودة ونجلاء بدر لتكونا الأجمل في حفل الافتتاح، كما أشادت بـ نيللي كريم، أسماء جلال وركين سعد في حفل الختام.

ميساء مغربي

الفنانة المغربية ميساء مغربي اختارت أروى جودة لتكون "عروس الجونة" في حفل الافتتاح، كما أعجبت بإطلالاتي نيللي كريم وأمينة خليل في حفل الختام.

سارة عبد الرحمن

أشادت الفنانة سارة عبد الرحمن بـ مايان السيد، مؤكدة على تنوع إطلالاتها وأناقتها هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

ميس حمدان

من جانبها، أعربت الفنانة ميس حمدان عن إعجابها بإطلالة أروى جودة وشقيقتها مي سليم في حفل افتتاح المهرجان.

لينا صوفيا

بينما اختارت الفنانة الشابة لينا صوفيا إطلالة أمينة خليل في اليوم السابع كالأجمل.

أمينة خليل

الفنانة أمينة خليل، التي كانت محور إعجاب الكثيرين، بدورها أعجبت بإطلالات كل من نيللي كريم، كندة علوش وداليا شوقي، واصفة إطلالة الأخيرة بالجرأة والأناقة.

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