مهرجان الجونة

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الأسود يليق بها.. جميلة عوض تتألق رفقة زوجها في رابع أيام الجونة

07:57 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 6 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 6 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 6 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 6 صورة
    جميلة عوض
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة جميلة عوض بإطلالة أنيقة رفقة زوجها على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وأطلت جميلة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة الكم الواحد.

واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها ، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

جميلة عوض اطلالة جميلة عوض مهرجان الجونة
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