مهرجان الجونة

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"بإطلالة كاجول".. محمد فراج يتألق ضمن فاعليات ثالث أيام الجونة

03:44 م السبت 26 أكتوبر 2024

الفنان محمد فراج

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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير:علاء أحمد

ظهر الفنان محمد فراج مرتدي "تيشرت" باللون"اللبني" ونسق معه بنطلون أسود، وشوز أبيض، ضمن فاعليات اليوم الثالث للجونة السينمائي بدورته السابعة.

وانطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

محمد فراج مهرجان الجونة السينمائي
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