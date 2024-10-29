يسرا لـ"مصراوي": "زعلت جدا على رحيل حسن يوسف والله يكون في عون زوجته"

الجونة- منى الموجي:

عبرت النجمة يسرا عن حزنها الكبير بعد سماعها خبر رحيل النجم حسن يوسف، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر.

وقالت يسرا في تصريح لـ"مصراوي": "زعلت جدا على رحيله ربنا يرحمه، والله يكون في عون زوجته وأهله".

يسرا تعاونت مع النجم الكبير حسن يوسف في فيلم عصفور له أنياب والذي لعب بطولته وقام بإخراجه، تأليف إبراهيم محمد علي، وشارك في بطولته: فتحية قنديل، صلاح قابيل، هياتم، نبيل الدسوقي.

حسن يوسف واحد من أهم نجوم السينما في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام في العصر الذهبي، ومن بين أعماله: أنا حرة، الباب المفتوح، زقاق المدق، التلميذة، المجرم، كفاني يا قلب، صوت الحب، 7 أيام في الجنة، آدم والنساء.