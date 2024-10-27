رفقة زوجها.. إطلالة مميزة لـ جميلة عوض في حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

خطفت الفنانة جميلة عوض الأنظار وعدسات الكاميرات، في حفل الموسيقار هشام نزيه، ضمن فعاليات اليوم الرابع من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وظهرت جميلة عوض مرتدية فستان أسود مميز، رفقة زوجها المونتير أحمد حافظ على السجادة الحمراء.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.