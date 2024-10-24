مهرجان الجونة

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مع ابنتها.. غادة عادل تخطف الأنظار من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

08:24 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    غادة عادل وابنتها
  • عرض 4 صورة
    غادة عادل وابنتها
  • عرض 4 صورة
    غادة عادل
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كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

خطفت الفنانة غادة عادل الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بعد ظهورها اللافت رفقة ابنتها.

وظهرت غادة عادل مرتدية فستان طويل أبرز جمالها وأناقتها.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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