سر بكاء جمهور فيلم "اللي باقي منك" بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

11:50 م 05/12/2025

الفيلم الفلسطيني ''اللي باقي منك''

جدة- منى الموجي:

حالة من البكاء والتأثر الشديد عاشها حضور الفيلم الفلسطيني "اللي باقي منك" الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر، إذ لم يستطع الجمهور تمالك دموعه، وهو يشاهد فصول الظلم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ومازال.

الفيلم شهد تواجد مخرجته ومؤلفته شيرين دعيبس، وهي أيضا واحدة من أبطاله، كما حضرت الممثلة الفلسطينية ماريا زريق، وأقيمت جلسة أسئلة معهما عقب انتهاء العرض، عبر خلالها الحضور عن نجاح الفيلم في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، كما شهدت القاعة تواجد أكثر من شخص فلسطيني أعادته قصة الفيلم لذكريات مؤلمة عاشها أجداده.

تدور أحداث الفيلم في فلسطين بداية من نكبة 1948 حول أسرة واحدة من خلال ثلاثة أجيال وصولا إلى عام 2022.

فيلم اللي باقي منك تأليف وإخراج شيرين دعيبس، بطولة محمد بكري، صالح بكري، شيرين دعيبس، ماريا زريق.

