وزارة التخطيط: قرار بمعايير قياس أداء موظفي الدولة الأسبوع المقبل

كتبت- إيمان منصور:

قال صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، في بيان صحفي للوزارة اليوم السبت إن الأسبوع المقبل سيصدر قرارا جديدا، يتضمن معايير قياس الأداء الوظيفي، لموظفي الدولة.

ونقل البيان عن صالح خلال مشاركته في ختام البرنامج التدريبي التي عقدته الوزارة على مدار 4 أشهر، قوله إن المعايير الجديدة لن يتم المحاسبة على أساسها حالياً وإنما بداية من العام المقبل.

وأضاف أن معايير الأداء تعد منظومة مختلفه حيث تتضمن مستهدفات لكل موظف بناءً على مستهدفات الجهه التابع لها.

وبحسب الشيخ فإنه سيتم إجراء تقييم لقدرات الموظفين بدءً من شهر أبريل القادم، وعلى أساسها سيتم تنظيم عدد من البرامج التدريبية لهم بناءً على هذه التقييمات.

ووفقا للشيخ، فإنه تم بالفعل إجراء هذا على وحدات الموارد البشرية ووحدات الحوكمة أو وحدات الرقابة الداخلية أو المراجعة الداخلية.

وقال نائب الوزيرة في البيان إنه تمت الموافقة من اللجنه العليا للإصلاح الإداري، برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، على إنشاء وحدة للسياسات والاستراتيجيات والخطط بحيث تأتي منفصلة عن وحدة المتابعة والتنظيم داخل كل جهه حكومية.

وقال صالح إن الأكاديمية الوطنية للشباب، ستصبح مظلة تدريب لكل موظفي الحكومة حيث ستضم برامج تدريبية خاصة لقيادات الصف الثاني وكافة الموظفين.

وتعمل الحكومة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تتمثل في خلق جهاز إداري كفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة ويستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.