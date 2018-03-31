بنك القاهرة يجتمع غداً لبحث مصير الفائدة على الأوعية الادخارية

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو)، بالبنك ستجتمع غدا الأحد، لتبحث مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة، لتتماشى مع تحركات السوق بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، قررت مساء الخميس الماضي، خفض الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وتترقب البنوك العاملة في السوق، قرار البنك الأهلي وكذلك بنك مصر، بخصوص استمرار أو وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 17%، باعتبارهما أكبر بنكين في البلاد.

وكان بنك القاهرة خفض أسعار الفائدة على شهادة الـ 16% إلى 15% في منتصف الشهر الماضي، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1%.

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