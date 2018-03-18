مصر توقع إطارا استراتيجيا للشراكة مع الأمم المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر والأمم المتحدة، اليوم الأحد، اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وقالت وزارة الاستثمار، في بيان حصل عليه مصراوي، إن الاتفاق يرتكز على 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر، الاتفاق الذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقالت الوزيرة، إن الاتفاق يأتي وفق أولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.

وقال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر:" أطلقنا اليوم فصلا جديدا في تاريخ الأمم المتحدة في مصر، ونحن نرحب بهذا الإنجاز ونتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصري، فمصر تعد الآن أحد أهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة".

وأضاف:"طوال تنفيذ هذه الشراكة ، تلتزم الأمم المتحدة في مصر بشكل كامل بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها للمساهمة في إعطاء مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها".