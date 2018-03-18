وزير المالية يعلن أسماء الشركات التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة

كتب- مصطفى عيد:

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج طرح الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، متوقعاً أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

وأضاف الجارحي أن الحكومة قررت أن تتراوح النسبة المطروحة من الشركات ما بين 15% إلى 30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، بحسب البيان.

وذكر الوزير أنه من المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، "وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي".

وعرضت المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات، خطة برنامج الطروحات مؤخرا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج، بحسب البيان.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية البرنامج في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية، بحسب وزير المالية

وقالت المالية في بيانها، إنه سوف يتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية واتباع كافة القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وتستهدف الحكومة طرح حصصا في البورصة من خلال المرحلة الأولى من البرنامج في 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات، وأسماؤها - بحسب البيان - هي:

خدمات البترول والتكرير:

- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

- شركة الحفر المصرية.

- شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

- شركة أسيوط لتكرير البترول.

- شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

البتروكيماويات:

- شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

- الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو).

- شركة أبوقير للأسمدة.

- شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.

- الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس).

- الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

الخدمات اللوجستية:

- شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

- شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

- شركة دمياط لتداول الحاويات.

الخدمات المالية:

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك الإسكندرية.

- بنك القاهرة.

- شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance ".

- شركة مصر للتأمين.

القطاع العقاري:

- شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

- شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

خدمات المستهلك:

- شركة الشرقية "إيسترن كومباني".

الصناعة:

- شركة مصر للألومنيوم.