انخفاض كبير في أسعار الذهب بعد تراجعها عالميا

كتبت- إيمان منصور:

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا في السوق المحلية، اليوم الخميس، بنحو 9 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بسبب هبوط سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 644 جنيها مقابل 653 جنيها بالأمس.

وتراجع عيار 18 إلى 550 جنيها، وجرام الذهب عيار 24 ليسجل 737 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5152 جنيها.

وقال نجيب إن تراجع أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم يرجع إلى هبوط سعر الأوقية عالميا، لتسجل 1310 دولار مقابل 1331 دولارًا بالأمس.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، في الوقت الذي تسبب فيه ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

ودفعت موجة الهبوط في سوق الأسهم العالمية المستثمرين للإقبال على الدولار باعتباره ملاذا آمنا نسبيا، مما دفعه للارتفاع من أدنى مستوى في 3 سنوات، ودفع الذهب للتراجع عن أعلى مستوى في 18 شهرا الذي بلغه في أواخر يناير.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى في شهر، لينخفض 0.6 بالمئة إلى 1310.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1139 بتوقيت جرينتش، بحسب الوكالة.