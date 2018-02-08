التصديري للأثاث: تشغيل كافة المصانع والورش في مدينة دمياط مطلع 2019

كتبت- إيمان منصور:

قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، في بيان اليوم الخميس، إن المجلس اجتمع مؤخرا مع قيادات الشركة المسؤولة عن إدارة مدينة دمياط الجديدة للأثاث، وأكدوا أن المرحلة الأولى من مصانع المدينة والبالغ عددها 250 مصنع وورشة صغيرة تم بيعها بالكامل وينتظر تسليمها نهاية العام لتبدء العمل فعليا مطلع 2019.

وقال درياس، إن معظم الإنشاءات التي فوق الأرض تم الانتهاء من معظمها، و"حاليا يجري العمل بالبنية الأساسية للمدينة التي ستشكل إضافة قوية لقطاع الأثاث المصري".

وكانت شركة مدينة دمياط للأثاث أعلنت في ديسمبر الماضي، عن طرح المرحلة الثانية من الأراضي الصناعية كاملة المرافق والمُخصصة لإنشاء مصانع داخل مدينة دمياط للأثاث، وذلك بتسهيلات في السداد تصل إلى 3 سنوات مباشرة من الشركة، وذلك تيسيرًا على عملائها.

وقال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن القائمين على هذا المشروع ملتزمون بتوفير كافة التسهيلات الممكنة لأصحاب المشروعات الصناعية بمدينة دمياط للأثاث إيمانًا منهم بدورهم البنّاء تجاه هذا المشروع القومي، مشيرًا إلى أن الشركة وقّعت أيضًا قبل الطرح الأوّل في أكتوبر الماضي بروتوكولات تعاون مع عدد من شركات التمويل العقاري لتقسيط ثمن أراضي المرحلة الأولى على فترات زمنية تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف "صالح" أن شركة مدينة دمياط للأثاث، كانت أغلقت باب الحجز للمرحلة الأولى للأراضي المخصصة بعد نفاذ كامل المساحة المعروضة للبيع، والتي بلغت أكثر من١٠٠ ألف متر مربع من الأراضي كاملة المرافق، بالإضافة إلى الانتهاء من الهناجر، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء الهناجر المخصصة للمرحلة الأولى من الورش بالمنطقة الشرقية من المدينة، ما سيُمكّن الشركة من تسليم الورش لأصحابها في الوقت المُحدد، وحددت الشركة الربع الأوّل من العام المُقبل موعدًا لتسليم المرحلة الأولى من الورش والأراضي الصناعية التي تم حجزها".