من هو فواز الحكير الذي أفرجت عنه السعودية بعد تسوية "تحقيقات فساد"؟

كتب - مصطفى عيد:

أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال السعودي فواز الحكير مؤسس أحد أكبر متاجر التجزئة في المملكة ضمن بعض المستثمرين المتهمين بقضايا فساد، الذين تم إجراء تسويات معهم.

وبدأ فواز عبد العزيز الحكير نشاطه في عام 1990 عبر تأسيس مجموعة فواز الحكير مع أخويه في مجال تجارة الملابس والأحذية.

وأصبحت المجموعة اليوم إحدى أكثر شركات التجزئة والعقارات أهمية في المملكة عبر امتلاك 19 مركزا تجاريا في السعودية.

وتحمل مجموعة فواز الحكير للتجارة العامة حقوق الامتياز لعدد من ماركات الملابس العالمية في السعودية بما في ذلك "زارا"، و"بانانا ريبابلك"، و"جاب"، و"ناين ويست"، و"توب شوب".

ويعد فواز الحكير أحد أغنى 10 سعوديين بثروة تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، بحسب قائمة موقع فوربس.

ووصل عدد المتاجر التابعة للمجموعة حاليا 2100 متجر في 100 مركز تسوق في 17 دولة، على إجمالي مساحة أكثر من 600 ألف متر مربع، حيث يعمل بها نحو 12 ألف موظف.

وتمثل شركة الحكير، المقيدة في البورصة السعودية، حاليا أكثر من 116 علامة تجارية للأزياء، عبر منصة متنوعة تغطي الملابس الرجالي والنسائي والأطفال والرضع، والأحذية، والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، وأدوات الترفيه، وغيرها.

كما لفواز الحكير شركة للتجزئة العقارية في السعودية تحت اسم "المراكز العربية" والتي أنشأها في عام 2002 وتمتلك 19 مركزا تجاريا في السعودية.

ويمتلك الحكير شركة في مصر تعمل في نفس المجال تحت اسم "المراكز المصرية للتطوير العقاري" والتي تمتلك "مول العرب" في مدينة السادس من أكتوبر والذي أطلق في ديسمبر 2010.

وأعلنت الشركة خلال لقاء مع سحر نصر وزيرة الاستثمار خلال مارس الماضي رغبتها في إنشاء 3 مراكز تجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، وطنطا، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من "مول العرب".