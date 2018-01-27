مصدر بالاستثمار: مصر تتسلم مليار دولار من البنك الدولي قبل آخر الأسبوع

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لمصراوي، إن مصر ستتسلم الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولى قبل نهاية الأسبوع الجاري.

أضاف المصدر أن الإجراءات القانونية لاستلام الشريحة الثالثة من القرض اقتربت على الانتهاء.

ووقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أسعد عالم، الرئيس الإقليمي للبنك الدولي، في مصر في الثامن من ديسمبر الماضي اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك لمصر على هامش مؤتمر الاستثمار في إفريقيا الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ.

واتفقت مصر مع البنك الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات؛ لدعم الموازنة العامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر على شريحتين سابقتين بقيمة مليار دولار لكل شريحة.

وحصلت مصر على شروط ميسرة للقرض تشمل سعر فائدة أقل من 2% وفترة سداد تصل إلى 35 عاما وخمس سنوات سماح، وذلك بحسب ما قالته سحر نصر في وقت سابق.