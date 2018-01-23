الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- أميرة أحمد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في 10 بنوك عاملة بمصر عند نفس مستويات الصباح.

وثبت مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار في تعاملات مساء اليوم ليسجل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرا في بنوك الأهلي، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والقاهرة، وقناة السويس، عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في تعاملات الصباح.