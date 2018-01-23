العضو المنتدب للقابضة المعدنية يتفقد مصنع "الحديد والصلب"

كتبت- شيماء حفظي:

تفقد مدحت نافع، العضو المنتدب للشركة القابضة المعدنية، اليوم الثلاثاء، مصنع شركة الحديد والصلب إحدي شركات قطاع الأعمال العام.

وتضمنت جولة "نافع" بالشركة، جولة بين أفران التلبيد، وماكينات الدرفلة والصهاريج ومحطات الكهرباء والأكسچين، ومنتجات البليت والصاج والقضبان.

والتقى نافع، خلال جولته عمال الشركة ورئيسها وطاقم إدارتها.

وكانت شركة الحديد والصلب، الشهر الماضي، انتهائها من دراسة الجدوى "الفنية والمالية والتسويقية" لخطة تطوير الشركة، والمعدة من شركة MCI الإنجليزية، لإعادة تأهيل وتطوير المصنع القديم للوصول بالطاقة الإنتاجية وإلى 1.2 مليون طن سنويا، وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 750 ألف طن سنويا.

وأضافت الشركة أنها ستنتهي من الدراسة الفنية لـ 9 عروض فنية مقدمة من 10 شركات عالمية خلال أسبوعين.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تلقت عروضًا من 9 شركات عالمية للمشاركة فى إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في شركة الحديد والصلب الحكومية.

وقد أعلنت الشركة، أنه تم فتح المظاريف الفنية للمناقصة، على أن تقوم اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض بفحص العروض وتقييم كل منها من الناحية الفنية، تمهيدًا للتقييم المالى للعروض المقبولة فنيا - وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

وتشترط كراسة الشروط، تمويل المشروع، "في صورة قرض تقوم بسداده بفوائد ميسرة وفترة سماح مقبولة" - بحسب بيان سابق الشركة.