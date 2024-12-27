"ساهم في تغيير النتيجة".. بيان رسمي من المصري البورسعيدي ضد طاقم تحكم مباراته أمام الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي المصري البورسعيدي، احتجاجه على طاقم تحكيم مباراة فريق أمام المصري البورسعيدي، التي أقيمت أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز، بإدارة تحكيمية لمحمود البنا.

ونشر المصري البورسعيدي، بيناناً رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للاحتجاج على طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الأهلي، مشيراً أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، تقضي على المنافسة في المسابقة.

وأشار المصري في بيانه، أن طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الأهلي، تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالح التونسي فخر الدين بن يوسف في الشوط الأول من اللقاء، وأن قرارات حكم الساحة وحكم تقنية الفار ساهمت في تغيير نتيجة المباراة.

وكان المصري البورسعيدي تلق الهزيمة بنتيجة هدفين دون مقابل، من الأهلي في لقاء جمع بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

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