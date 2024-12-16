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حفل الكاف 2024.. منح الرئيس عبدالفتاح السيسي جائزة التميّز بأفريقيا

11:11 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على جائزة التميّز بالقارة بعام 2024.

وتسلم وزير الرياضة أشرف صبحي بالنيابة عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الجائزة بالحفل الذي استضافته مدينة مراكش المغربي مساء اليوم الإثنين.

وجاءت الجائزة تقديرًا للجهود المتميزة لمصر في تطوير ونمو الكرة بالقارة الأفريقي من بنية تحتية ومرافق.

وقال وزير الرياضة، أشرف صبحي خلال كلمته بعد استلام الجائزة:"أنقل الشكر عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقيادة باتريس موتسيبي".

وأتم صبحي كلمته قائلاً: "بمناسبة وجودي كوزير للرياضة، أتوجه بالشكر والتهنئة للفائزين بالجوائز، وللأهلي بشكل خاص بفوزه بجائزة أفضل نادي داخل أفريقيا".

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