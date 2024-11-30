"قالنا كل القصص".. أحمد شوبير يكشف تفاصيل حوار مع شقيق أحمد رفعت ونادر

كتب - يوسف محمد:

تحدث محمد حافظ والد زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن أزمة إمام في النادي الأهلي وتغريمه من قبل المدير الرياضي محمد رمضان، مؤكداً على أن اللاعب سيظهر بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.

وقال حافظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "إمام كان غاضباً لعدم المشاركة في مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا مثل أي لاعب، وجميع اللاعبين يرغبون في المشاركة بشكل دائم".

وأضاف: "إمام كان حزين للغاية بسبب دخوله في مشادة مع الشناوي عقب نهاية المباراة، خاصة وأنه يعتبره بمثابة أخ أكبر له ويأخذ رأيه في الكثير من الأمور وإمام عاشور وأخبرت إمام أنا ووالده أن الشناوي بمثابة أخ كبير له وسيكون هناك جلسة صلح بين الثنائي.

وتابع: "أخبرنا إمام أيضاً أن أي تنازلات في صالح الأهلي يجب تقديمها، وهو يحب النادي الأهلي، علينا الإلتزام بأي قرار يصدر من إدارة النادي الأهلي وشق إمام أقسم أنه لم يقم بقول أي تصريحات وكل ما قيل على لسانه، ما هى إلا تصريحات مفبركة وحالياً إمام يتدرب منفرداً ومتقبل هذا الأمر".

وأكمل: "إمام يمر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة القضية، ولكنني بوعد جماهير الأهلي بإن إمام سيظهر بشكل جديد خلال الفترة المقبلة".

واختتم حافظ تصريحاته: "إمام لم يقم بنشر أي شئ عبر إنستجرام، يتعلق بالسخرية من مدير الكرة محمد رمضان، وهو قافل على نفسه في اليومين الأخرين ويكتفي بالذهاب إلى التمرين ولا يمكنه الخطأ في حق الكابتن محمد رمضان".

وكان إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن منذ قليل الاعتذار عما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

ويذكر أن الأهلي أعلن أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

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