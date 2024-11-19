"بيعرفوا يلعبوا و يطبخوا".. رسالة من مدرب سيدات مسار إلى أحمد بلال

مصدر يكشف لمصراوي طبيعة إصابة وسام أبو علي التي تعرض لها مع منتخب

كتبت-هند عواد:

وجه أحمد رمضان مدرب سيدات مسار لكرة القدم، رسالة إلى أحمد بلال لاعب الأهلي الأسبق، بشأن تصريحه فيما يخص اللاعبات المصريات.

وكان أحمد بلال كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كرة نسائية إيه اللي بيلعبوها في مصر، ده الستات مبيعرفوش يطبخوا، هيعرفوا يلعبوا"، قبل أن يحذف المنشور.

وقال أحمد رمضان في المؤتمر الصحفي لمباراة مسار والجيش الملكي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات: "البنات عندنا بتعرف تلعب كرة وبتعرف تطبخ، عندنا لاعبات كرة، البنا في مصر والمغرب عداءات وأحسن عداءات في العالم".

وأضاف: "البنات يلعبون تنس في تونس والبنات في أفريقيا بيلعبوا في أمريكا وأوروبا، لا أعتقد أنه "شاف" هذا كله قبل ما يقول هذا الكلام، وأعتقد أنه كان يجب أن يكون موفقا أكثر قبل ما يصرح بهذا الشيء".

اقرأ أيضًا:

"325 مليون جنيه".. إمام عاشور يتلقى عرضا ضخما وهذا موقف الأهلي