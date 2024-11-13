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ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد فترة التوقف الدولي؟

04:00 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الزمالك ضد الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تشهد الفترة الجارية بالمسابقات المحلية والقارية للأندية توقفًا مع حلول أيام فيفا التي تخوض بها المنتخبات مباريات ودية أو رسمية.

الأهلي كان قد فاز بهدف نظيف على نظيره زد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وعلى الجانب الآخر كان الزمالك قد فاز بثنائية نظيفة على نظيره سموحة بالجولة ذاتها.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندري عند الثامن مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر بعد عودة لاعبيه من التواجد مع المنتخب.

وسيستضيف الزمالك نظيره المصري عند الثامنة من مساء يوم السبت 23 نوفمبر.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري 2024/25 برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف والاتحاد صاحب المركز الثالث.

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