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"غير منطقي كنا معا".. كريستيانو رونالدو ينعى ديوجو جوتا بطريقة مؤثرة

01:29 م الخميس 03 يوليه 2025
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    تحطم سيارة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا (1)
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    تحطم سيارة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا (2)
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    تحطم سيارة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا (3)
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    عائلة دييجو جوتا (2)
  • عرض 13 صورة
    زفاف دييجو جوتا (5)
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    زفاف دييجو جوتا (3)
  • عرض 13 صورة
    عائلة دييجو جوتا (1)
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    دييجو جوتا مع منتخب البرتغال (2)
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    دييجو جوتا مع ليفربول (1)
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    زفاف دييجو جوتا (4)
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    زفاف دييجو جوتا (2)
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    زفاف دييجو جوتا (1)
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كتب- محمد خيري:

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو على وفاة زميله في المنتخب دييجو جونا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي توفي اليوم.

ونشر رونالدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هذا غير منطقي. الآن فقط كنا معا في المنتخب الوطني، والآن تزوجت".

وأكمل: "إلى عائلتك وزوجتك وأطفالك، أرسل تعازي وأتمنى لك كل القوة في العالم".

واختتم تصريحاته: "أعلم أنك ستكون معهم دائما ارقد بسلام، ديوغو وأندريه، سنفتقدك جميعا".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.

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