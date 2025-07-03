"غير منطقي كنا معا".. كريستيانو رونالدو ينعى ديوجو جوتا بطريقة مؤثرة

كتب- محمد خيري:

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو على وفاة زميله في المنتخب دييجو جونا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي توفي اليوم.

ونشر رونالدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هذا غير منطقي. الآن فقط كنا معا في المنتخب الوطني، والآن تزوجت".

وأكمل: "إلى عائلتك وزوجتك وأطفالك، أرسل تعازي وأتمنى لك كل القوة في العالم".

واختتم تصريحاته: "أعلم أنك ستكون معهم دائما ارقد بسلام، ديوغو وأندريه، سنفتقدك جميعا".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.