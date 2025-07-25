"لحد ما نتقابل تاني".. لاعبة الزمالك تودع مريم متولي برسالة مؤثرة

كتبت-هند عواد:

ودعت مريم مصطفى لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، زميلتها مريم متولي، بعد رحيلها عن الأبيض للاحتراف الخارجي.

ووافق الزمالك على انتقال مريم متولي إلى فريق بوستو أرسيتسيو الإيطالي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشرت مريم مصطفى صورتها مع مريم متولي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "مش مصدقة أني بقول وداعًا للي كانت جنبي من أول لحظة، زميلتي، شريكتي في الأوضة، نصفي التاني. عمري ما تخيلت إني هلعب في مكان وأنتي مش فيه".

وأضافت: "لأول مرة بناخد طرق مختلفة، ومع أن قلبي تقيل، وأنتي أكتر واحدة فاهمة إحساسي دلوقتي، إلا إني فخورة بيكي جدًا. كل حاجة هتحسيها مختلفة، يمكن مش بنفس البهجة من غيرك، بس حلمك أخيرًا بيبدأ يتحقق".

واختتمت: "ومفيش حد يستاهل ده أكتر منك، إيطاليا محظوظة بيكي، هفضل أشجعك دايمًا، لحد ما نتقابل تاني يا أعز صحبتي".

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