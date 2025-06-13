هل قصد نجم بيراميدز إعلان رحيله عن النادي بهذه الرسالة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ألمح المحترف الكونغولي بصفوف بيراميدز فيستون ماييلي لرحيله عن ناديه مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

ونشر فيستون ماييلي صورًا عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الجمعة، مُذيلاً إياها بتعليق:"موسمان مع بيراميدز 41 هدفًا في كل المسابقات شكرًا جزيلاً للفريق بأكمله وشكرًا لكل هؤلاء الأشخاص على مساعدتهم في كل شيء الحمدلله".

وكشفت تقرير بوقت سابق عن وجود منافسة بين ناديي كايزر تشيفز و أورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا على ضم فيستون ماييلي.

وذكر موقع ديلي سبورت الجنوب أفريقي، أن الناديين دخلا في منافسة شرسة للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الموقع ذاته أن العرض المقدم للاعب صاحب الـ 30 عامًا سيصل إلى ثلاثة أضعاف راتبه الحالي مع بيراميدز؛ إذ يحصل على مليون دولار بينما تم عرض ثلاثة ملايين دولار.

اللاعب انضم لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف يانغ أفريكانز الجنوب أفريقي.

وشارك اللاعب خلال موسم 2024/25 بـ 38 مباراة بقميص بيراميدز سجل خلالها 18 هدفًا وصنع هدفين.

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