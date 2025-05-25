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بينهم مدرب الزمالك.. التغييرات تضرب الأجهزة الفنية بنهاية دوري السيدات

08:00 ص الأحد 25 مايو 2025
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    عادل حسين مدرب الزمالك السابق
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    عادل حسين مدرب الزمالك السابق
  • عرض 7 صورة
    مروة الحواط مدربة مودرن سبورت السابقة
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    عادل حسين مدرب الزمالك السابق
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    مودرن سبورت يوجه الشكر لمروة الحواط
  • عرض 7 صورة
    عادل حسين مدرب الزمالك السابق
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كتبت-هند عواد:

انتهى الموسم الاستثنائي من كرة القدم المصرية للسيدات، يتتويج الأهلي بكأس مصر ومسار بالدوري المصري، على أن يقام لقب السوبر المصري بين الفريقين السابقين مع بداية الموسم الجديد.

وشهد موسم 2024-2025، المشاركة الأولى للأهلي والزمالك، بعد قرار الاتحادين الدولي والأفريقي، بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة.

تغييرات بالجملة في دوري السيدات

وأجرى مجالس إدارات الأندية تغييرات في الأجهزة الفنية التي شملت الزمالك، الذي أنهى الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وأعلن الزمالك استقالة عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالزمالك، وعلم مصراوي أن حسين سيتولى تدريب زد خلفا لمحمود خلف.

وجاء التغيير الثاني في فريق زد، بعدما أعلن إقالة مدربه خلف بعد تراجع النتائج، على أن يتولى الأخير تدريب بيراميدز.

ووجه مجلس إدارة مودرن سبورت الشكر إلى مروة الحواط مدربة فريق السيدات، بعد نهاية الموسم.

وجاء التغيير الخامس ضمن صفوف بيراميدز، برحيل ياسر أبو مسلم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية، بسبب سوء النتائج.

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دوري السيدات سيدات الزمالك سيدات الأهلي عادل حسين مروة الحواط
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