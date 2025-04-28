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اقترب الحسم.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

04:53 م الإثنين 28 أبريل 2025
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    محمد صلاح (2)
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    احتفال إيزاك
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    هالاند
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    احتفال كريس وود بهدفه في مرمى ليفربول
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    بريان مبيومو
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    يوان ويسا لاعب برينتفورد
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    ستوري أولي واتكينز
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    أولي واتكينز لاعب أستون فيلا
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    ماتيتا لاعب منتخب فرنسا كريستال بالاس
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    كول بالمر
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كتب - محمد القرش:

اقتربت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25 على الانتهاء، حيث يتبقى 4 مواجهات فقط على انتهاء موسم البريميرليج.

ويعتلي لاعب ليفربول، محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك صاحب المركز الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا

2. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 22 هدفا

3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا

4. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 19 هدفا

5. بريان مبيومو (برينتفورد) - 18 هدفا

6. يوان ويسا (برينتفورد) - 16 هدفا

7. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 15 هدفا

8. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 15 هدفا

9. ماتيتا (كريستال بالاس) - 14 هدفا

10. كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفا

واقترب المصري من حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة (2017/18، 2018/19، 2021/22).

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هدافي الدوري الإنجلزي محمد صلاح صلاح بالمر إيزاك الدوري الإنجليزي
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