اقترب الحسم.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد القرش:

اقتربت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25 على الانتهاء، حيث يتبقى 4 مواجهات فقط على انتهاء موسم البريميرليج.

ويعتلي لاعب ليفربول، محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك صاحب المركز الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا

2. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 22 هدفا

3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا

4. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 19 هدفا

5. بريان مبيومو (برينتفورد) - 18 هدفا

6. يوان ويسا (برينتفورد) - 16 هدفا

7. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 15 هدفا

8. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 15 هدفا

9. ماتيتا (كريستال بالاس) - 14 هدفا

10. كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفا

واقترب المصري من حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة (2017/18، 2018/19، 2021/22).