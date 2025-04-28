اقترب الحسم.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
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كتب - محمد القرش:
اقتربت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25 على الانتهاء، حيث يتبقى 4 مواجهات فقط على انتهاء موسم البريميرليج.
ويعتلي لاعب ليفربول، محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك صاحب المركز الثاني.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
1. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا
2. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 22 هدفا
3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا
4. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 19 هدفا
5. بريان مبيومو (برينتفورد) - 18 هدفا
6. يوان ويسا (برينتفورد) - 16 هدفا
7. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 15 هدفا
8. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 15 هدفا
9. ماتيتا (كريستال بالاس) - 14 هدفا
10. كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفا
واقترب المصري من حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة (2017/18، 2018/19، 2021/22).
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