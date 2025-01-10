بقناع أسود.. الزمالك يروج لأولى صفقاته الشتوية

كتبت-هند عواد:

روج الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، لأولى صفقاته خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب الزمالك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لاعبة ترتدى قناعا أسود اللون، استعدادا للإعلان عن الصفقة.

وكان من المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، إلا أن المباراة تم تأجيلها إلى يوم 24 يناير من الشهر الحالي، بسبب ارتباطات منتخب مصر تحت 17 عاما.

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