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ماذا يحدث في حالة حمل لاعبات كرة القدم أثناء اللعب؟.. واقعة مثيرة

06:53 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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    سارة بيورك جونارسدوتير لاعبة ليون (1)
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    سارة بيورك جونارسدوتير مع طفلتها
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    سارة بيورك جونارسدوتير لاعبة ليون (3)
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    سارة بيورك جونارسدوتير أثناء الحمل
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كتبت-هند عواد:

زادت شعبية كرة القدم النسائية، خلال الفترة الماضية، وبالتحديد في مصر، مع مشاركة الأهلي والزمالك بالدوري المصري للسيدات، في حدث استثنائي، وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لوائح اللعبة مثل الرجال.

ومع اختلاف الطبيعة الجسمانية للاعبات عن اللاعبين، تظل احتمالة حمل إحداهن ما يؤرق بعض اللاعبات، لكن نظم فيفا الأمر، وحددت اللوائح معيارا عالميا، لحماية اللاعبات.

ووفقا للوائح فيفا لعام 2020، يحق للاعبات الحصول على إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا على الأقل، ويتلقين خلالها ثلثي رواتبهن على الأقل.

ولا يحق لأي ناد، إنهاء التعاقد مع اللاعبات بسبب الحمل، وفي العام الماضي، تمت معاقبة نادي أولمبيك ليون بغرامة قدرها أكثر من 80 ألف يورو، بسبب لاعبة الفريق سارة بيورك جونارسدوتير، وذلك بعدما حجب النادي راتبها لإعلانها حملها.

سارة بيورك جونارسدوتير حمل اللاعبات أولمبيك ليون فيفا
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