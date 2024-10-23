حارس مرمي الزمالك ترد عبر مصراوي على السخرية من لقطتها في مباراة زد

كتبت - نهى خورشيد

علقت نورا مندور حارسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اللقطة التي تعرضت على غرارها إلى انتقاد كبير من قبل جماهير القلعة البيضاء.

وقالت مندور في تصريحات عبر "مصراوي":" بالنسبة للّقطة التي تصدرت الترند في مباراة “زد”، أي حارس مرمى في العالم قد يرتكب أخطاء، وعندما طلبت مني الحكم إحضار الكرة واللعب، ظننت أن اللعب توقف أو أن هناك شيئاً آخر".

وأضافت:" بالطبع، تم تناول الموضوع بطريقة ساخرة، لكني لم ألتفت لهذه التعليقات لأن البعض لا يفهم التفاصيل".

وختمت حديثها قائلة:" أرى أن كل ما حدث كان خيراً، والحمد لله".

وكانت حارسة الزمالك أثارت الجدل حينما التقطت الكرة واحتضنتها قبل أن تفلت من يديها و تمر بجانب المرمى، بعد لحظات من التردد، قررت إعادة الكرة إلى أرض الملعب لاستكمال اللعب، إلا أن الحكم أوقف المباراة بعد اعتراضات من الجهاز الفني لنادي زد، مما أدى إلى توقف اللعب لفترة قصيرة.

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