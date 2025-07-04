تأثُر أرنولد.. دقيقة حداد على جوتا في تدريبات ريال مدريد (صورة)

كتب - محمد القرش:

حرص فريق ريال مدريد على وقوف دقيقة حداد بعد وفاة ديوجو جوتا لاعب ليفربول أمس الخميس، عن عمر يناهز 28 عاما.

وبدى تريند ألكسندر أرنود متأثرا أثناء وقوف دقيقة حداد، حيث زامل اللاعب البرتغالي عندما كان لاعبا في صفوف ليفربول من أشهر قليلة.

وكتب أرنولد عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "من الصعب جدًا إيجاد الكلمات المناسبة عندما يكافح عقلك وقلبك لقبول رحيل شخص عزيز عليك".

وأضاف: "ديوجو، كانت عائلتك عالمك، كانوا كل شيء، من أجل روت وأطفاله ووالديه، قلوبنا جميعًا محطمة، ومن أجل أندريه أيضًا، إخوتي وأعز أصدقائي".

واختتم الإنجليزي: "عندما يكون الأمر أقل ألمًا، أريد أن أتذكر ديوجو بابتسامة عريضة، الكثير من الضحكات واللحظات السعيدة، كان زميلًا رائعًا وصديقًا حقيقيًا، الرقم 20 للأبد، ارقد بسلام يا ديوجو".