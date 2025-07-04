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"بصورة والده".. نجل أبو تريكة يعلق على اعتزال شيكابالا

07:35 ص الجمعة 04 يوليه 2025
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    احتفال عبداللاه جلال بهدف أبو تريكة
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    محمد أبو تريكة
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    محمد أبو تريكة (3) (1)
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    محمود شيكابالا
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    شيكابالا
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    حزن شيكابالا من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
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    شيكابالا
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل سيف أبو تريكة نجل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك كرة القدم بشكل نهائي.

وكان شيكابالا، أعلن أمس الخميس الموافق 3 يوليو الجاري اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر".

ونشر نجل أبو تريكة، صورة تجمع والده بمحمود عبد الرازق شيكابالا خلال اشتراك الثنائي معا في إعلان، قبل اعتزالهما كرة القدم.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، حيث تمكن من حصد 18 بطولة، كأكثر لاعب في تاريخ الفارس الأبيض حصدا للألقاب.

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أبو تريكة وشيكابالا نجل محمد أبو تريكة محمد أبو تريكة محمود شيكابالا
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