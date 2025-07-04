"بصورة والده".. نجل أبو تريكة يعلق على اعتزال شيكابالا

كتب - يوسف محمد:

تفاعل سيف أبو تريكة نجل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك كرة القدم بشكل نهائي.

وكان شيكابالا، أعلن أمس الخميس الموافق 3 يوليو الجاري اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر".

ونشر نجل أبو تريكة، صورة تجمع والده بمحمود عبد الرازق شيكابالا خلال اشتراك الثنائي معا في إعلان، قبل اعتزالهما كرة القدم.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، حيث تمكن من حصد 18 بطولة، كأكثر لاعب في تاريخ الفارس الأبيض حصدا للألقاب.

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