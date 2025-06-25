يتمتع نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، بمكانة كبيرة في قلوب الكثير من محبي ومشجعي الكرة العربية والأفريقية بشكل عام وليس في مصر فقط، نظرا لما قدمه خلال مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات سواء الشخصية أو الجماعية مع الأهلي والمنتخب الوطني.

وبالحديث عن المشوار الرياضي لمحمد أبو تريكة، فالجميع يعلم تاريخه الكروي الكبير، الذي جعله واحدا من أساطير وعظماء اللعبة في مصر بل وداخل القارة السمراء أيضًا، لذلك يتجه الكثير من المتابعين، إلى البحث عن الجانب الآخر في حياة النجم المصري وهو الذي يتعلق بالحياة الشخصية.

ودائما ما كانت حياة صاحب الـ 46 عاما الشخصية، محل اهتمام للكثير من محبي ومتابعي كرة القدم، خاصة وأنه لا يتوفر عنها الكثير من المعلومات، لذلك سوف نتعرف معا على أبرز التفاصيل والمعلومات الخاصة بحياة "الماجيكو"، كما كان يلقب مكن جماهير جماهير الأحمر.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

على الرغم من عمليات البحث الكبيرة والمستمرة، من قبل الكثير من الجماهير والمتابعين، من أجل معرفة الكثير من المعلومات عن عائلة نجم منتخب مصر السابق، إلا أننا نجد أنه لا يوجد معلومات متوفرة بالقدر الكاف تتعلق بهذا الأمر وبالأخص زوجته، في ظل حرص تريكة الدائم على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء.

وزوجة محمد أبو تريكة تدعى سمية، تزوجها في عام 2002 خلال تواجده في صفوف نادي الترسانة، قبل أن ينتقل إلى صفوف المارد الأحمر في عام 2004.

ورزق صاحب ال 46 عاما من زوجته سمية، بخمسة أبناء، هم: ""أحمد، سيف، رقية، سدرة ومودة"، يتواجدون جميعا حاليا في دولة قطر، حيث يعمل النجم المصري كعضو لفريق التحليل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية".

وفي عام 2022، انتشر واحدة من الشائعات الكبير والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع النطاق، هى زواج أبو تريكة للمرة الثانية من فتاة قطرية، إلا أنه خرج وكذب هذا الأمر.

وخلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس"، علق أبو تريكة على هذه الأخبار وقائلا: "أم سيف عندي بالدنيا"، ليغلق كل ما يثار حول زواجه للمرة الثانية.

ويلعب أبناء محمد أبو تريكة "سيف وأحمد" كرة القدم بشكل احترافي، حيث يلعب أحمد في صفوف فريق المرخية القطري، بدوري الدرجة الثانية.

وفي المقابل يتواجد سيف أبو تريكة، في صفوف فريق قطر القطري ولكنه لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق.

وظهر أبو تريكة رفقة أبنائه سيف وأحمد في أكثر من مناسبة رياضية من قبل، ومنها مشاركته أمام زين الدين زيدان وأبنائه في إحدى الدورات الرمضانية بالكويت.

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