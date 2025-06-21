"بعد تعرضها للإصابة".. أبرز المعلومات عن نور الشربيني وعائلتها

تعرضت نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الثانية عالميا نور الشربيني، لإصابة قوية تسبب في انسحابها من بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، المقامة في مدينة تورنتو الكندية.

وتعد بطولة العظماء الثمانية المقامة في كندا هى آخر بطولات الموسم الحالي في الاسكواش، مما يعني انتهاء موسم نور الشربيني.

أبرز المعلومات عن نور الشربيني

وتعد نور الشربيني واحدة من أشهر لاعبات الإسكواش في العالم وليس في مصر فقط، خاصة وإنها استمرت على عرش صدارة التصنيف العالمي لفترات طويلة، قبل أن تتراجع إلى المركز الثاني في الفترة الماضية.

ونجحت الشربيني، خلال السنوات الماضية، في كتابة اسمها بحروف من ذهب في تاريخ لعبة الاسكواش المصرية والعالمية، بعدما حصدت العديد من الألقاب في السنوات الماضية، ومنها لقب العالم للاسكواش في 7 مناسبات مختلفة.

وتبلغ الشربيني من العمر 29 عاما فهى من مواليد عام 1 نوفمبر عام 1995.

وتخرجت الشربيني من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أيضًا.

وسجلت الشربيني العديد من الأرقام المميزة، منذ بدايتها في لعبة الاسكواش، حيث تمكنت من أن تصبح أصغر لاعبة مصرية تدخل قائمة أصغر 10 لاعبات في الاسكواش.

وفي السياق ذاته تعد الشربيني أول لاعبة مصرية، تصعد إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش في 9 مناسبات مختلفة.

الحياة العائلية لنور الشربيني

واحتفلت نور الشربيني في عام 2024 بحفل زفافها، على طبيب الأسنان ولاعب كرة اليد السابق بنادي سبورتنج السكندري عمرو الحلو.

وتعتبر نور الشربيني والدها بمثابة الداعم الأول لها، حيث صرحت في وقت سابق، بأن والدها هو المعلم الأهم والأفضل لها، مؤكدة أن وجوده بجوارها، يكسبها قدر كبير من الراحة والثقة.

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