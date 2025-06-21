كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ماميلودي صنداونز

- -
19:00

بروسيا دورتموند

كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

2 1
04:00

بوكا جونيورز

كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

0 1
01:00

الترجى الرياضي

جميع المباريات

إعلان

"بعد تعرضها للإصابة".. أبرز المعلومات عن نور الشربيني وعائلتها

05:59 ص السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني مع والدتها
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني تؤازر الأهلي
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني تؤازر الأهلي
  • عرض 20 صورة
    النجمة نور الشربيني في إحدى مباريات الإسكواش
  • عرض 20 صورة
    تدريب نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني مع زوجها على البحر
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 1 (1)
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني في مباراة إسكواش
  • عرض 20 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (10) (1)
  • عرض 20 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (8) (1)
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وزوجها
  • عرض 20 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (5) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تعرضت نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الثانية عالميا نور الشربيني، لإصابة قوية تسبب في انسحابها من بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، المقامة في مدينة تورنتو الكندية.

وتعد بطولة العظماء الثمانية المقامة في كندا هى آخر بطولات الموسم الحالي في الاسكواش، مما يعني انتهاء موسم نور الشربيني.

أبرز المعلومات عن نور الشربيني

وتعد نور الشربيني واحدة من أشهر لاعبات الإسكواش في العالم وليس في مصر فقط، خاصة وإنها استمرت على عرش صدارة التصنيف العالمي لفترات طويلة، قبل أن تتراجع إلى المركز الثاني في الفترة الماضية.

ونجحت الشربيني، خلال السنوات الماضية، في كتابة اسمها بحروف من ذهب في تاريخ لعبة الاسكواش المصرية والعالمية، بعدما حصدت العديد من الألقاب في السنوات الماضية، ومنها لقب العالم للاسكواش في 7 مناسبات مختلفة.

وتبلغ الشربيني من العمر 29 عاما فهى من مواليد عام 1 نوفمبر عام 1995.

وتخرجت الشربيني من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أيضًا.

وسجلت الشربيني العديد من الأرقام المميزة، منذ بدايتها في لعبة الاسكواش، حيث تمكنت من أن تصبح أصغر لاعبة مصرية تدخل قائمة أصغر 10 لاعبات في الاسكواش.

وفي السياق ذاته تعد الشربيني أول لاعبة مصرية، تصعد إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش في 9 مناسبات مختلفة.

الحياة العائلية لنور الشربيني

واحتفلت نور الشربيني في عام 2024 بحفل زفافها، على طبيب الأسنان ولاعب كرة اليد السابق بنادي سبورتنج السكندري عمرو الحلو.

وتعتبر نور الشربيني والدها بمثابة الداعم الأول لها، حيث صرحت في وقت سابق، بأن والدها هو المعلم الأهم والأفضل لها، مؤكدة أن وجوده بجوارها، يكسبها قدر كبير من الراحة والثقة.

أقرأ أيضًا:
أولى استعدادات الأهلي لمواجهة بورتو في كأس العالم

برشلونة يعلن التعاقد مع أولى الصفقات الصيفية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نور الشربيني إصابة نور الشربيني نور الشربيني وعائلتها عائلة نور الشربيني نور الشربيني وزوجها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"