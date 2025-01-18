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15 صورة و أبرز المعلومات عن ثروة أشرف بن شرقي وحقيقة زواجه وألقابه

08:01 ص السبت 18 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    المغربي أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    لقاء رئيس ''رياضة النواب'' وأشرف بن شرقي
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ارتبط اسم النجم المغربي أشرف بن شرقي، خلال الساعات الماضية، بالانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من نادي الريان القطري.

مفاوضات بن شرقي والأهلي

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأهلي استفسر عن إمكانية ضم بن شرقي من وكله، الذي رحب بالأمر.

وأشار المصدر، أن الأمر لم يتطور لأكثر من استفسارات من قبل الأهل مع وكيل بنشرقي، خاصة وأن اللاعب طلب الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، أي ما يتخطى مبلغ 100 مليون جنيه مصر.

ثروة أشرف بن شرقي

ولم يتم الكشف بشكل رسمي، عن الثروة التي يمتلكها النجم المغربي، إلا أنه يعرف بالحصول على مبالغ مادية كبيرة في أي تعاقد يبرمه رفقة أي فريق ينتقل إليه.

ويحصل بن شرقي رفقة نادي الريان القطري، على مبلغ مالي يتخطى 2 مليون دولار في الموسم، طبقًا لتصريحات سابقة أدلى بها مدير أعماله رشيد بن شرقي.

هل أشرف بن شرقي متزوج؟

دائمًا ما تكون الحياة الشخصية للاعبي كرة القدم، على مستوى العالم محط أنظار واهتمام الملايين من الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة.

والنجم المغربي لم يتزوج حتى الآن، ولكنه ارتبط في عام 2023 بعارضة أزياء فرنسية تسمى مارين الحيمر ولكنهما انفصلا في نفس العام.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب صاحب ال 30 عامًا، طبقًا لمواقع ترانسفير ماركت 3 ونصف مليون يورو

أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك

وسبق للاعب المغربي خوض تجربة في الملاعب المصرية، رفقة نادي الزمالك والذي انضم إليه في عام 2019، قادمًا من فريق الهلال السعودي، قبل أن يرحل عن الفريق في أغسطس 2022 متجهًا إلى الجزيرة الإماراتي.

وخاض بن شرقي رفقة الفارس الأبيض 109 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفاً وتقديم 28 تمريرة حاسمة.

ألقاب أشرف بن شرقي

وتوج أشرف بن شرقي ب 6 ألقاب مع نادي الزمالك، بواقع تسجيل لقبين لبطولة الدوري المصري، مثلهما لبطولة كأس مصر، ولقب وحيد لكلاً من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

كما تمكن بن شرقي من حصد لقبين مع الوداد المغربي، بواقع لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومثله لبطولة الدوري المغربي، بالإضافة إلى لقب وحيد رفقة الهلال السعودي.

ونجح بن شرقي في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين رفقة المنتخب المغربي، في عام 2018.

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