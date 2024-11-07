تميمة حظ.. 20صورة لقصة حب الحضري وزوجته قبل وبعد النجومية

couples الدوري المصري.. كان هيتجنن إن مستقبله ضاع... حكاية حب باسم

تخلى عن الأولى من أجلها.. قصة زوجة بوفون الثانية بعد سنوات عديدة من

20 صورة ترصد حياة جورجينا رودريجيز مع رونالدو في السعودية

كتبت - نهى خورشيد:

عند الحديث عن أشهر العلاقات الزوجية الناجحة في الشارع الرياضي المصري، لابد من إلقاء الضوء علي قصة عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وزوجته صابرين .

وبدأت قصة حبهما منذ بداية مشواره الكروي، وكانت صابرين بمثابة "تميمة حظ"، وذلك لأنه بعدما أعلنا أرتباطهما تألق مع منتخب مصر وأصبح بمثابة الحارس الأسطوري للفراعنة.

ويعرض "مصراوي" في النقاط التالية قصة حب وزواج الحضري وصابرين:

- تقدم الحضري لطلب صابرين للزواج خلال فترة تواجده في صفوف نادي طنطا.

- بعد قراءة فاتحتهما، انضم الحضري لمنتخب مصر الأول ووصف صابرين بأنها "وش السعد".

- بعد انتقال الحضري للنادي الأهلي، تقدم لخطبة صابرين وتزوجا.

- بعد أسبوع من الزواج، سافر الحضري مع منتخب مصر لمعسكر تدريبي في ألمانيا.

- واجهت صابرين الكثير من الصعوبات في بداية حياتها الزوجية، وكانت تتولى شراء احتياجاتهم الشهرية.

- قدمت صابرين المساعدة والمساندة للحضري، بعدما واجه أزمة مع النادي الأهلي بسبب سفره إلى سويسرا.

- بدأت حياتهما تتحسن تدريجياً بعد أنجب الثنائي خمسة أبناء وهم :" شاهندا، شدوي، شهد، شايان، ياسين".

- تعتبر صابرين سبباً رئيسياً في نجاحه واستمرارية تألقه كلاعب كرة قدم لسنوات طويلة، حتى إعتزاله.