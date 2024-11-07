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تميمة حظ.. 20صورة لقصة حب الحضري وزوجته قبل وبعد النجومية

07:10 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    عصام الحضري وزوجته وابنه_Easy-Resize.com
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    عصام الحضري وزوجته وابنه (2)_Easy-Resize.com (1)
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    عصام الحضري وزوجته
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    عصام الحضري وزوجته 1
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    عصام الحضري مع زوجته_Easy-Resize.com
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    اسرة عصام الحضري
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    الحضري وزوجته قبل وبعد النجومية (4)
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    الحضري وزوجته قبل وبعد النجومية (1)
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    الحضري مع زوجته ض
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    الحضري مع زوجته
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    صابرين زوجة الحضرى
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    الحضري وزوجته بؤديان مناسك العمرة_Easy-Resize.com
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    الحضري مع زوجته من إحدى المباريات_Easy-Resize.com
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    الحضري رفقة زوجته من أمام الكعبة_Easy-Resize.com
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    الحضري وزوجته في إحدى المباريات_Easy-Resize.com
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    الحضري وزوجته صبرين
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كتبت - نهى خورشيد:

عند الحديث عن أشهر العلاقات الزوجية الناجحة في الشارع الرياضي المصري، لابد من إلقاء الضوء علي قصة عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وزوجته صابرين .

وبدأت قصة حبهما منذ بداية مشواره الكروي، وكانت صابرين بمثابة "تميمة حظ"، وذلك لأنه بعدما أعلنا أرتباطهما تألق مع منتخب مصر وأصبح بمثابة الحارس الأسطوري للفراعنة.

ويعرض "مصراوي" في النقاط التالية قصة حب وزواج الحضري وصابرين:

- تقدم الحضري لطلب صابرين للزواج خلال فترة تواجده في صفوف نادي طنطا.

- بعد قراءة فاتحتهما، انضم الحضري لمنتخب مصر الأول ووصف صابرين بأنها "وش السعد".

- بعد انتقال الحضري للنادي الأهلي، تقدم لخطبة صابرين وتزوجا.

- بعد أسبوع من الزواج، سافر الحضري مع منتخب مصر لمعسكر تدريبي في ألمانيا.

- واجهت صابرين الكثير من الصعوبات في بداية حياتها الزوجية، وكانت تتولى شراء احتياجاتهم الشهرية.

- قدمت صابرين المساعدة والمساندة للحضري، بعدما واجه أزمة مع النادي الأهلي بسبب سفره إلى سويسرا.

- بدأت حياتهما تتحسن تدريجياً بعد أنجب الثنائي خمسة أبناء وهم :" شاهندا، شدوي، شهد، شايان، ياسين".

- تعتبر صابرين سبباً رئيسياً في نجاحه واستمرارية تألقه كلاعب كرة قدم لسنوات طويلة، حتى إعتزاله.

عصام الحضري عصام الحضري وزوجته صابرين زوجة الحضري عصام الحضري وزوجته واولاده
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