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كتب - يوسف محمد:

خرج حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي، للدفاع عن نفسه من جديد، في واقعة تزوير عقد محمد ناجي جدو مع نادي الزمالك، في عام 2010.

وقال إمام في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "موضوع جدو انا لبسته وربنا يسامح الناس اللي دخلوني في هذا الأمر، كل اللي حصل في هذا الأمر وفي هذه الأزمة حدث دون علمي وكنت أتمنى أن يقول من قاموا بهذا الأمر، بأنهم من فعلوا ذلك".

وأضاف: "الجميع يعتقد أنني قمت بتزوير عقد جدو مع نادي الزمالك، لكن الحقيقة أنني ذهبت إلى النيابة وكانت شهادتي لصالح محمد ناجي جدو وعند وصلولي النسابة لم أكن أعرف ما حدث".

وتابع: "قلت الحقيقة في ذلك الوقت، وهى أن جدو لم يحصل على أي أموال من نادي الزمالك ولكنه بالفعل وقع على أوراق مع نادي الزمالك ولكن هذه الأوراق كانت فارغة "بيضاء"، لكن أحد الأشخاص قام بكتابة أن جدو حصل على رقم معين".

واختتم إمام تصريحاته: "جدو هو من اختارني للشهادة في النيابة، قلت الحقيقة بشكل كامل وأخبرت الجميع أنني لن أدخل النار لكي ينتقل اللاعب إلى نادي أو آخر".

وعلق محمد ناجي جدو على تصريحات حازم إمام، من خلال نشر صورة لإمام عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليها: "أنا اخترتك يا كابتن حازم تشهد، على شان عارف انك محترم وحقاني وتعرف ربنا".

وتعود أزمة محمد ناجي جدو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حينما قام بالتوقيع مع نادي الزمالك، قبل سفر جدو رفقة منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2010، التي توج بها منتخب الفراعنة، ذهب جدو وجلس مع حسام حسن المدير الفني لنادي الزمالك، بحضور حازم إمام عضو مجلس الإدارة في ذلك الوقت، وقام بالتوقيع.

وأشار جدو في تصريحات سابقة له: "أن الاتفاق مع الزمالك كان هو التوقيع على عقد مثلما يحدث دائماً ثم التفاوض مع الاتحاد، لكن الزمالك أعلن توقيعي بشكل رسمي دون الدخول في أي مفاوضات مع الاتحاد السكندري وهو ما أغضبني خاصة وأن عقدي مع الاتحاد ممتد ولا أرغب في تصدير أي مشكلة للنادي".

وبعد مشاركة جدو رفقة منتخب مصر فى أمم أفريقيا بأنجولا عام 2010، الحصول على لقب هداف البطولة، دخل الأهلي في مفاوضات مع الاتحاد لضم اللاعب وهو ما حدث ووقع اللاعب على عقود الانتقال إلى الأهلي، بجانب حصول المارد الأحمر على الاستغناء الخاص به.

ليقوم الزمالك بعد ذلك بالإعلان عن حصول اللاعب على مبلغ مالي قدره مليون 200 ألف جنيه، وهو ما نفاه اللاعب في ذلك الوقت وفي تصريحات صحفية في ذلك الوقت، لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت قرر إلزام اللاعب بدفع مبلغ مليون و200 ألف لنادي الزمالك، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون جنيه لنادي الزمالك.

وعقب قيام اتحاد الكرة بتغريم جدو مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه، قرر اللاعب بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من المسؤولين بنادي الزمالك، بتهمة التزوير وخيانة الأمانة، واستمر الأمر تحت تحقيقات النيابة، لإثبات من صحة الأوراق والعقود التي قام بتقديمها نادي الزمالك للنيابة واتحاد الكرة من عدمها.

وانتهت الأزمة، في 26 أغسطس 2010، بعد أن تم التصالح بين الطرفين اللاعب والمسؤولين داخل نادي الزمالك.

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