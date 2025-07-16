كتبت-هند عواد:

في الشوارع والملاعب الصغير بإحدى مدن الكاميرون، وجد طفل صغير نفسه وأمامه كرة قدم تتدحرج أمامه، مثل أبناء جيله، جميعهم يركضون خلفها، لكنه لم يتوقف عن متابعة الكرة حتى أمسك بها، ليصبح بعد ما يقرب من 45 عاما، حارس القرن العشرين في أفريقيا.

الكاميرونى أنطوان بيل صاحب الـ 70 عاما، الحارس الأشهر في القارة السمراء خلال القرن الماضي، بدأ مسيرته مثل جميع اللاعب، عندما وجد نفسه في الشوارع والملاعب الصغيرة وساحات المدارس، والكرة تتدحرج أمامه، ليبدأ بمحاولة اللحاق بها.

ويقول أنطوان في حوار خاص لمصراوي: "كنت طفل ووجدت الكرة أمامي حاولت اللحاق بها، وكلما أخطأت في لمسها ابتعدت الكرة أكثر، حتى تمكنت أخيرًا من الوقوف. الفرق هو أنني لم أتوقف أبدًا عن المتابعة".

وكانت لعائلة أنطوان دورا في مسيرته الاحترافية، فلم يعاني الكاميروني من الغربة، وقال: "بعد بيت العائلة، انتقلت إلى الشوارع والملاعب الصغيرة وساحات المدارس. ولم أعانِ من الابتعاد عن عائلتي. أولًا، تزوجت قبل أن أنتقل من فرنسا إلى أبيدجان. وثانيًا، كنت أعلم دائمًا أن النجاح يمر عبر هذا الطريق".

وفي عام 1983، انتقل أنطوان إلى الدوري المصري ضمن صفوف المقاولون العرب، وحقق إنجازا تاريخيا مع ذئاب الجبل، وحقق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ويقول أنطوان عن فترته في مصر: "المهندس عصام عباس كان هو من يدير المفاوضات من أجل انتقالي من أبيدجان إلى القاهرة، والجماهير كانت رائعة. كرة القدم شيء مميز. نادي المقاولون لم يكن لديه جماهير تقريبًا، حتى المسؤولون والموظفون كانوا يشجعون أندية أخرى! ومع ذلك، كنت أتلقى التحية والتقدير في الشوارع وفي كل مكان ذهبت إليه، هذا ما جعل إقامتي في مصر لا تُنسى".

ولم تتوقف إنجازات الحارس الذي اختاره الاتحاد العالمي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، حارس مرمى القرن العشرين في القارة الأفريقية، على مستوى الأندية، فحقق بطولة أمم أفريقيا 1884 مع منتخب الكاميرون، إضافة إلى مشاركته في 3 نسخ من كأس العالم.

ويرى أنطوان أن مشاركته في كأس العالم للأندية الإنجاز الأكبر، واختتم حواره قائلا: "الذهاب إلى كأس العالم دائمًا يُعتبر إنجازًا عظيمًا. تمثيل بلده هو الشرف الأقصى لأي لاعب".

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