"بالعكاز".. أول ظهور لمدرب الوداد المغربي بعد الحادث

كتب- محمد عبدالهادي:

ظهر المدرب أمين بن هاشم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، لأول مرة بعد تعرضه لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر أمين بن هاشم مع الفريق خلال تواجده بملعب “أودي فيلد” بواشنطن، الذي يحتضن الصدام المرتقب بين الوداد والعين الإماراتي.

وتنطلق صافرة مباراة العين الإماراتي والوداد المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ويخوض الوداد مباراته الأخيرة اليوم في البطولة بعدما فقد حظوظه في التأهل لدور الـ16 من مونديال الأندية، بعدما تلقي خسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي 2-0، ويوفنتوس 4-1، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.