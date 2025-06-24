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عارضة أزياء تثير الجدل بنشر رسائل خاصة من 3 لاعبين

07:31 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    فينيسيوس جونيور1
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    كريم بنزيما
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القاهرة-مصراوي

أثارت عارضة أزياء ألبانية تدعى ميليسا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن محاولات نجوم كرة قدم بارزين في التواصل معها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ميليسا التي لديها أكثر من 6 ملايين متابع على "إنستجرام" و "تيك توك"، مقطع فيديو عبر حساباتها وأشارت إلى أن الثلاثي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، ورافائيل لياو لاعب ميلان، تواصلوا معها برسائل خاصة.

ووفقا لروايتها، أرسل كريم بنزيما كلمة واحدة "مرحبا"، لكن فينيسيوس جونيور دعاها للحضور إلى منزله العام الماضي، فيما أبدى لياو انزعاجه من تجاهلها لرسالته.

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عارضة أزياء إنستجرام ميليسا كريم بنزيما
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