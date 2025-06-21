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كيف احتفلت الجماهير بفوز الترجي على لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية؟ (كوميك)

10:54 م السبت 21 يونيو 2025
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  • عرض 8 صورة
    فوز الترجي على لوس أنجلوس بمونديال الأندية
  • عرض 8 صورة
    جماهير الترجي تتفاعل بعد فوز فريقها على لوس أنجلوس
  • عرض 8 صورة
    تفاعل الجماهير مع فوز الترجي_1
  • عرض 8 صورة
    فوز الترجي على لوس أنجلوس 1
  • عرض 8 صورة
    الجماهير تحتفي بعد فوز الترجي على لوس أنجلوس
  • عرض 8 صورة
    فوز الترجي على لوس أنجلوس
  • عرض 8 صورة
    تفاعل الجماهير مع فوز الترجي
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كتب - يوسف محمد:

احتفت جماهير الترجي التونسي بفوز فريقها على حساب لوس أنجلوس الأمريكي، في بطولة كأس العالم للأندية، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

وكان الترجي التونسي، تمكن من تحقيق الفوز الأول للفرق العربية ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما حقق الفوز على حساب لوس أنجلوس الأمريكي، بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

ويحتل فريق الترجي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، برصيد 3 نقاط.

ويشارك الفريق التونسي، في المجموعة الرابعة بالبطولة رفقة كلا من: "تشيلسي الإنجليزي، فلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي".

ويمكنكم مشاهدة كيف احتفلت الجماهير بفوز فريق الترجي التونسي على حساب نظيره لوس أنجلوس بمطالعة الألبوم أعلاه:

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الترجي التونسي لوس أنجلوس الأمريكي كأس العالم للأندية 2025
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