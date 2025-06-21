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تشكيل الترجي لمواجهة لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

12:35 ص السبت 21 يونيو 2025

الترجي

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القاهرة - مصراوي

أعلن ماهر الكنزاري المدير الفني لنادي الترجي التونسي عن التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره لوس أنجلوس ضمن مواجهاته الثانية في المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 1:00 صباح اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب جيوديس بارك.

وجاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: بن سعيد

خط الدفاع: بن علي - مرياح - توجاي - بن حميدة

خط الوسط: القنيشي - أوجبيلو - بلالي

خط الهجوم: موكوانا - كوناتي - رودريجيز

ويتذيل فريق الترجي جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط بعدما خسر بثنائية نظيفة على يد نظيره فلامنجو البرازيلي فيما يحتل لوس أنجلوس المركز الثالث بعدما خسر بالنتيجة ذاتها أمام نظيره تشيلسي.

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الترجي التونسي لوس أنجلوس كأس العالم للأندية
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